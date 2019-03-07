Челябинский Минсельхоз опроверг данные о птичьем гриппе на магнитогорской птицефабрике

ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Данные лабораторных исследований, которые провели сразу после возникновения угрозы птичьего гриппа на птицефабрике в Магнитогорске Челябинской области, опровергли наличие вируса. Предприятие работает в обычном режиме, сообщила в четверг журналистам пресс-служба областного Минсельхоза.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в областной ветеринарной службе сообщили, что якобы вирус гриппа птиц типа А (субтип H9) выявлен в патологическом материале доставленном из Магнитогорского птицеводческого комплекса.

"Исследования, проведенные в Челябинской областной ветеринарной лаборатории и Всероссийском научно-исследовательском институте защиты животных в городе Владимире, подтвердили отсутствие генома гриппа птиц в пробах сыворотки крови, а также антител к вирусу гриппа птиц на площадках ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс". Это означает, что птица на магнитогорской птицефабрике здорова и не была подвержена этому заболеванию. Птицефабрика работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что письма с результатами исследований отправлены руководителям региональных госучреждений ветеринарии, ветслужбам соседних регионов, в том числе Башкирии, а также главному санитарному врачу России и руководителю федеральной службы Россельхознадзора.

Ранее представитель руководства агрохолдинга "Ситно", в который входит птицефабрика, заявил ТАСС, что против предприятия предпринята намеренная провокация. "Ситно" - агрохолдинг, объединяющий около 60 предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.