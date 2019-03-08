Одного из задержанных в Сургуте адептов "Свидетелей Иеговы" освободили из-под стражи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 марта. /ТАСС/. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа отпустил из-под стражи одного из трех задержанных в Сургуте последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая является экстремистской и запрещена в России, удовлетворив жалобу адвоката. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд Ханты-Мансийского автономного округа после апелляции адвоката освободил из-под стражи одного из трех организаторов ["Свидетелей Иеговы"]", - сказал собеседник агентства, не уточнив какая мера пресечения ему избрана судом.

В середине февраля в Сургуте были задержаны трое членов организации, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых адептов. Сургут стал вторым городом автономного округа, где в феврале силовиками была выявлена ячейка иеговистов. 7 февраля в Урае была ликвидирована деятельность еще одной местной ячейки организации.