Житель Челябинской области получил 8 лет колонии за попытку продать почти 15 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Чебаркульский городской суд в Челябинской области приговорил местного жителя к восьми годам колонии особого режима за покушение на сбыт почти 15 кг наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, житель Чебаркуля состоял в преступной группе и был задержан с 14,58 кг наркотиков, которые он планировал продать.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.