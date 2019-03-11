В Свердловской области более 16,5 тыс. человек вошли в противопаводковую группировку МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Противопаводковая группировка МЧС создана в Свердловской области, в ее состав вошло более 16,5 тысяч человек. Об этом в понедельник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Василий Досалиев.

"Мы сформировали группу сил и средств, которая будет работать на территории Свердловской области, на сегодняшний день она составляет более 16,5 тысяч человек, также задействовано более 200 плавсредств, два вертолета Ми-8 и 17 беспилотных летательных аппаратов, которые используются для мониторинга паводковой ситуации", - сказал он.

По предварительной оценке ведомства, 13 муниципальных образований могут попасть в зону возможного подтопления. "Мы сформировали группу, которая начинает обеспечивать помощь главам этих муниципальных образований. Там, где существует неблагоприятный прогноз, мы будем смотреть готовность сил и средств, как проводятся мероприятия в тех населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от автодорожного сообщения", - пояснил Досалиев.

"С 21 марта по 8 апреля десять мостовых сооружений Свердловской области будут обработаны Управлением автомобильных дорог взрывным способом для того, чтобы обеспечить их безопасность, и еще девять - механическим способом, то есть распилом", - рассказал представитель ГУ МЧС. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что несколько мостовых сооружений будут разобраны. "Все ремонтные работы на гидротехнических сооружениях (ГТС) будут приостановлены на период паводка, на каждом ГТС будет организовано дежурство в круглосуточном режиме", - добавил он.

По данным регионального ГУ МЧС, среди муниципалитетов, которые находятся в возможной зоне подтопления, - Алапаевское, Махневское муниципальные образования, Байкаловский, Слободо-Туринский муниципальные районы, городской округ Карпинск, муниципальное образование Красноуфимск, городской округ Ирбит, город Нижний Тагил, Тавдинский, Талицкий, Туринский городские округа.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей прогнозируют в целом спокойный период паводка в регионе, так как уровень воды в большинстве рек находится либо на нормальном уровне, либо ниже нормы. "По нашим данным, паводок ожидается спокойным. Есть реки, где уже на сегодняшний день запас снега больше нормы - это Ирбит, Туринск, там скорее всего подтопление будет, паводок пройдет выше нормы - на 50-70 сантиметров. Остальные реки все-таки либо ниже нормы, либо на уровне нормы", - сказал начальник управления Игорь Роговский.