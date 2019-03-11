В Свердловской области заблокированы 23 сайта со сценами жестокого обращения с животными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Более 20 сайтов со сценами жестокого обращения с животными заблокированы по инициативе прокуратуры Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила 23 интернет-сайта, наглядно демонстрировавшие сцены с жестоким обращением с животными. Сайты демонстрировали необоснованную жестокость к представителям животного мира, противоречили принципам морали и гуманизма, оказывали негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению в РФ. В настоящее время все 23 интернет-сайта заблокированы, информация изъята из публичного доступа", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, решения были направлены в Роскомнадзор. "Статьей 245 УК РФ установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными", - добавили в пресс-службе.