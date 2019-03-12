Суд оставил в силе приговор бывшему замгубернатора Курганской области

КУРГАН, 12 марта. /ТАСС/. Курганский областной суд отклонил апелляцию адвоката бывшего заместителя губернатора региона Сергея Чебыкина, осужденного за превышение полномочий. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

"Cуд оставил без удовлетворения апелляцию экс-чиновника на приговор первой инстанции", - сказали в суде.

Приговор Чебыкину был вынесен 15 января. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в субъектах РФ на 3 года. В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить экс-замгубернатора наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый признал свою вину.