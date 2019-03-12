Депутат Госдумы Владимир Сысоев назначен замгубернатора Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем 45-летнего Владимира Сысоева (ЛДПР), являющегося депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входят Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора в Twitter.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Владимира Сысоева своим заместителем с сегодняшнего числа. Он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации", - говорится в сообщении.

До того, как Сысоев стал депутатом Госдумы, он являлся заместителем председателя Тюменской областной Думы, директором департамента стратегического развития администрации Тюменской области, был генеральным директором одной из коммерческих фирм.