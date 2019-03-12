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Депутат Госдумы Владимир Сысоев назначен замгубернатора Тюменской области

Сысоев будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем 45-летнего Владимира Сысоева (ЛДПР), являющегося депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входят Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора в Twitter.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Владимира Сысоева своим заместителем с сегодняшнего числа. Он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации", - говорится в сообщении.

До того, как Сысоев стал депутатом Госдумы, он являлся заместителем председателя Тюменской областной Думы, директором департамента стратегического развития администрации Тюменской области, был генеральным директором одной из коммерческих фирм.

Теги
РоссияСысоев, Владимир ВладимировичТюменская областьМоор, Александр Викторович
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