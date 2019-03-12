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Доля невыполненного гособоронзаказа в УрФО в 2018 году составила около 20%

По словам помощника полпреда в Уральском федеральном округе Анны Ленской, главные причины - срывы поставок запчастей поставщиками и сроков проведения испытаний, а также проблемы с финансированием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Доля невыполненного гособоронзаказа в 2018 году предприятиями Уральского федерального округа (УрФО) составила около 20%. Об этом сообщила во вторник на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области помощник полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Анна Ленская.

"В 2018 году объем гособоронзаказа снизился в Уральском федеральном округе на 22%. Доля неисполненных заказов около 20%. Причины носят субъективный и объективный характер. Главное - срывы поставок запчастей поставщиками и срыв сроков проведения испытаний, плюс проблемы с финансированием", - сказала она.

Ленская добавила, что также имеется проблема с кадрами на предприятиях. Средний возраст рабочих составляет 42-43 года, возраст ученых 58-59 лет.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций. Они участвуют в реализации федеральных целевых программ и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики: авиационной промышленности и двигателестроении, ракетно-космической промышленности, атомно-энергетическом комплексе, судостроительной промышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, промышленности обычных вооружений.

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