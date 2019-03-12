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Utair связала Тюмень прямым рейсом с Красноярском

Полеты будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открыла прямое сообщение из Тюмени Красноярском. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю, сообщила пресс-служба Utair во вторник.

Согласно данным на сайте аэропорта Рощино, это первый прямой рейс из Тюмени в Красноярск.

Рейсы в Красноярск и обратно будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-500 в компоновке из 126 кресел эконом-класса. Из Тюмени самолет вылетает в 01:30, из Красноярска - в 07:00 по местному времени, уточняется в сообщении.

Utair входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России, пассажиропоток в 2018 году составил 7,9 млн человек. Крупнейшие акционеры компании - "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). 

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