Мэру Чебаркуля предъявили обвинение в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Обвинение в получении взятки предъявлено мэру Чебаркуля Челябинской области Сергею Ковригину. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными (ничтожными)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в данный момент, устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных преступлений.

Ковригин находится под домашним арестом.