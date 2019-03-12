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Мэру Чебаркуля предъявили обвинение в получении взятки

По данным следствия, в 2016 году Сергей Ковригин получил услуги неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Обвинение в получении взятки предъявлено мэру Чебаркуля Челябинской области Сергею Ковригину. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

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"По данным следствия, в 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными (ничтожными)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в данный момент, устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных преступлений.

Ковригин находится под домашним арестом.

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