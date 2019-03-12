Около 30 млн. электронных ветеринарных сертификатов оформили в Свердловской области за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Более 29 млн. электронных ветеринарных сертификатов оформили производители животноводческой продукции Свердловской области в 2018 году с помощью автоматизированной информационной системы "Меркурий", что в 13 раз больше по сравнению с результатами 2017 года. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности продукции животного происхождения Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

"Мы входим в число лидеров по количеству оформления электронных ветеринарных сертификатов. В 2018 году на территории области было оформлено более 29 млн. сертификатов, что в 13 раз больше, чем в 2017 году. На сегодняшний день регистрацию в системе "Меркурий" прошли практически все предприятия агропромышленного комплекса Свердловской области", - сказала Косарева.

По ее словам, более 4,6 тыс. сельскохозяйственных предприятий региона зарегистрировались в системе "Меркурий" в 2018 году. "Для сравнения, в 2017 году эта цифра составляла всего лишь 3,3 тыс. Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить о положительной динамике внедрения системы в регионе. Это высокий показатель, которым мы довольны", - добавила она.

В 2018 году специалисты надзорного ведомства отобрали около 1 тыс. проб. Из них требованиям безопасности и качества не соответствовал 131 образец. "Система "Меркурий" позволяет обеспечить безопасность качества продукции животноводческого происхождения, потому что дает возможность проследить путь продукции от производителя до прилавка. При покупке в магазине, например, мяса, потребитель может навести смартфон на QR-код и увидеть электронный сертификат, в котором есть вся информация о продукции, в том числе, какие лабораторные исследования она проходила", - добавил старший ветеринарный инспектор Свердловской области Игорь Стрельцов.

Автоматизированную информационную систему "Меркурий" начали внедрять в 2015 году. С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме для производителей животноводческой продукции стало обязательным. Теперь сопровождать электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.