Энергоблок и реактор Белоярской АЭС отключен для планового ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты отключили энергоблок №3 и реактор БН-600 Белоярской АЭС (БАЭС) в Свердловской области для проведения плановых работ и ремонта, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе станции.

"Произошло плановое отключение энергоблока №3 и реактора БН-600. Блок выведен на 11 дней для проведения планового ремонта", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники электростанции займутся перегрузкой топлива, техническим обслуживанием и профилактическим ремонтом оборудования.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это одни из крупнейших в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.