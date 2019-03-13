Челябинский губернатор поручил разобраться с уборкой крыш от льда после гибели женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду на совещании с главами муниципалитетов поручил разобраться с качеством уборки крыш от наледи и снега после гибели женщины в городе Сим от падения на нее глыбы льда.

По данным СУ СК РФ по региону, 12 марта около одного из многоэтажных домов в Симе Ашинского муниципального района обнаружено тело местной жительницы. По предварительной информации, смертельную травму женщина получила в результате падения куска льда с крыши здания. Ведомство проводит проверку.

"В этом году весна очень активная, идет двухнедельное опережение по температурному режиму. Мы должны сейчас проанализировать ситуацию и мобилизоваться, это касается не только паводка. К сожалению, происходят и другие, связанные с весной трагические события. Вчера в Симе погибла женщина из-за глыбы льда, которая упала с крыши и которую не убрала своевременно управляющая компания", - сказал губернатор и поручил главам районов проработать дополнительные меры, которые позволят избежать подобных трагедий.

Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 61-летней женщины, наступившей в результате падения льда с крыши. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба ведомства.



"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.