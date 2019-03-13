Выставка "Сирийский перелом" прибыла в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов, "Сирийский перелом" прибыл в Тюмень. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"Это уже 21-й город, в который прибыл этот воинский эшелон. Выставка имеет цель показать доблесть российской армии в борьбе с международным терроризмом и насколько безобразно поступают игиловцы (члены запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в отношении сирийского народа, и на что они только не идут, принося в жертву невинные человеческие жизни", - приводит пресс-служба цитату представителя оргкомитета акции "Сирийский перелом" Павла Олексюка.
На выставке представлено более 500 трофеев из Сирии, среди которых заминированные автомобили террористов-смертников на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие.
На вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.
Следующей остановкой передвижной выставки в Центральном военном округе станет Омск. Всего поезд проследует через 18 крупных городов Сибири, Урала и Поволжья.
О выставке
Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны РФ, она стартовала 23 февраля, завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделать остановки в 60 городах России.