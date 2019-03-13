Выставка "Сирийский перелом" прибыла в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов, "Сирийский перелом" прибыл в Тюмень. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Это уже 21-й город, в который прибыл этот воинский эшелон. Выставка имеет цель показать доблесть российской армии в борьбе с международным терроризмом и насколько безобразно поступают игиловцы (члены запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в отношении сирийского народа, и на что они только не идут, принося в жертву невинные человеческие жизни", - приводит пресс-служба цитату представителя оргкомитета акции "Сирийский перелом" Павла Олексюка.