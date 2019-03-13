В Тюменской области после падения глыбы льда погиб мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины после падения на него ледяной глыбы в поселке Боровский в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"11 марта с крыши жилого шестиэтажного дома, расположенного по улице Островского в поселке Боровский Тюменского района, произошел скат ледяной глыбы на проходящего мимо 83-летнего пенсионера. В результате полученных травм мужчина скончался в этот же день в ОКБ №2 города Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.