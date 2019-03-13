Строительство второй очереди ОЭЗ "Титановая долина" на Урале завершится в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Строительство второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" площадью почти 100 га планируется завершить в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Титановой долины".

Территория второй очереди "Титановой долины" находится на южной границе Екатеринбурга вблизи федеральной трассы М5 и включает в себя имущественный комплекс аэропорта Уктус. Максимально на этой площадке смогут разместить свое производство около 10 резидентов. Сейчас вторая очередь запущена частично, так как большая часть площадки не обеспечена необходимой инфраструктурой.

"Строительные работы будут идти до 2024 года включительно. За это время мы планируем полностью обустроить территорию, выстроить инфраструктуру, проложить дороги", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба, на запланированные в 2019 году работы выделят 115 млн рублей. На эти средства планируется возвести ограждения для организации свободной таможенной зоны, построить временные проезды к участкам резидентов и завершить проектирование.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, она включает две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения. На новой площадке разместят предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.