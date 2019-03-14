Более 185 млн руб. выделят в Свердловской области на противопожарную охрану леса в 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2019 году направят более 185 млн рублей на мероприятия для предотвращения лесных пожаров, сообщил в четверг на заседании правительства региона губернатор Евгений Куйвашев.

"Необходимо сконцентрироваться на обеспечении безопасности лесных угодий и близлежащих населенных пунктов, вести постоянный авиационный мониторинг лесов. Напомню, на противопожарную охрану лесов Свердловской области в 2019 году выделено более 185 млн рублей, в том числе - около 73 млн рублей из федерального бюджета", - приводит его слова департамент информационной политики.

В сообщении департамента отмечается, что в первую очередь в необходимо проверить исправность техники, наличие запасов топлива, а также после схода снега организовать прочистки противопожарных минерализованных полос, обновить лесные просеки.

Согласно данным управления Росреестра по региону, общая площадь области составляет 19,4 млн га, из которых 13,6 млн га (более 70,2%) - земли лесного фонда. В 2018 году было зарегистрировано 475 очагов пожара площадью 6,1 тыс. га, в том числе в лесах - 378 очагов площадью 4,4 тыс. га.