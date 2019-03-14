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Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Екатеринбурге

Два рейса приземлились в Перми, еще два - в Уфе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Четыре самолета, которые должны были прибыть в международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, ушли на посадку на запасные аэродромы из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В Свердловской области в четверг идет сильный снег, местами метель. Метеорологическое предупреждение действует в отдельных районах региона. Ветер достигает до 20-25 м/с.

"Не приняли четыре рейса из-за сложных метеоусловий. Два ушли в Пермь: один авиакомпании S7 летел из Москвы, второй авиакомпании "Россия" - из Шарджи (ОАЭ). Также два рейса авиакомпании Utair были - ушли в Уфу", - сказал он, уточнив, что ограничения на вылет самолетов из Кольцова нет.

По данным УГИБДД, в области из-за снегопада наблюдается всплеск аварийности: зарегистрировано более 200 ДТП, в которых восемь человек получили травмы. Пробки в городе достигали в четверг вечером 10 баллов. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим.

Энергетики "МРСК-Урала" также контролирую ситуацию и готовы в случае ЧП быстро приступить к его ликвидации.

14 марта снегопад был и в Челябинской области. Из-за него временно перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт, движение автобусов и грузовиков по участку трассы М5 "Урал" ограничено до сих пор.

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