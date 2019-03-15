Цуканов заявил, что соглашения между регионами УрФО формальны и требуют пересмотра

КУРГАН, 15 марта. /ТАСС/. Соглашения о сотрудничестве между регионами Уральского федерального округа (УрФО) должны быть пересмотрены, так как носят формальный характер. Такое требование озвучил в пятницу на совете губернаторов округа в Кургане полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов.

"В настоящее время в регионах УрФО действует ряд двухсторонних и трехсторонних соглашений о взаимодействии в различных сферах. Нередко такие соглашения носят формальный характер. <…> До 1 мая старые соглашения нужно проанализировать и предложить новые редакции. Поручаю своим заместителям и помощникам проанализировать соглашения с главами субъектов, внести предложения, губернаторов попросил бы определить ответственных лиц", - сказал он.

В качестве примера полпред привел соглашение между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области, которое было заключено в 2011 году на пять лет. "Положения документа носят рамочный характер, поэтому никто и не считал необходимым вновь пролонгировать его. Общие слова, общий набор мероприятий, никто не контролировал, как исполняются согласия. Я не упрекаю, я говорю о том, чтобы в этих соглашениях появились конкретные показатели. Это может быть в денежном выражении, может быть товарооборот и другие показатели, которые будут контролировать конкретные ответственные лица", - пояснил Цуканов.

Полпред президента РФ в УрФО 15 марта в Кургане проводит совещание с главами субъектов округа. Основная тема совета - развитие кооперационных связей между регионами.