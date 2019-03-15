Челябинский губернатор предложил "Курганмашзаводу" войти в состав кластера машиностроения

КУРГАН, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил ОАО "Курганмашзавод" стать участником Южноуральского промышленного объединения по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. Как сообщил глава области на совете губернаторов Уральского федерального округа (УрФО) в Кургане в пятницу, это позволит заводу получить господдержку в создании импортозамещающих производств.

Соглашение о создании кластера подписал губернатор Челябинской области в октябре 2017 года. В состав объединения входят 10 предприятий машиностроительной отрасли, научно-образовательное учреждение и Центр компьютерного инжиниринга. Оно образовано с целью обеспечить производителей отечественной дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники высокотехнологичными деталями и узлами, полностью исключив закупки аналогичной продукции за рубежом. Инициатором его образования стала производственная компания "Ходовые системы".

"Мы хотели бы видеть участником нашего кластера транспортного машиностроения "Курганмашзавод", чтобы восполнить выпадающие компетенции. Новый статус даст заводу возможность получения господдержки для создания импортозамещающих производств ", - сказал Дубровский.

"Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно- промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. 21 февраля завод перешел под управление госпорпорации "Ростех". Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сообщал ТАСС, что "Курганмашзавод" определил нефтегазовое направление основным в гражданском производстве.

15 марта в Кургане полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов проводит совещание с главами субъектов округа. Основная тема встречи губернаторов - развитие кооперационных связей между регионами.