На автотрассах в Югре из-за метели ввели запрет на проезд пассажирского транспорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Временный запрет на проезд рейсового пассажирского транспорта и большегрузных автомобилей введен в пятницу на автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе из-за метели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель и сильный ветер) 15 марта с 12:30 (10:30 мск) до особого распоряжения введен запрет для проезда пассажирского транспорта и грузовых транспортных средств по автодороге "Югра" с 10-го по 367-й км (Ханты-Мансийский, Октябрьский и Советский районы)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичное ограничение движения транспорта введено в Октябрьском районе ХМАО на автодороге Нягань - Талинка с 1-го по 86-й км. На дорогах круглосуточно дежурят наряды ДПС, контролируют состояние дорог и предупреждают водителей об ограничении движения, добавил собеседник.

В департаменте общественных и внешних связей Югры добавили, что легковые машины пропускаются организованными группами по 5-6 автомобилей в сопровождении экипажей ГИБДД.

По информации регионального Гидрометцентра, 15 марта в ХМАО фиксируются ветер порывами 19-24 м/с, сильный снег, метель, гололед.