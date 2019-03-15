Высокая пожароопасность в июне прогнозируется почти во всех регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта./ТАСС/. Практически все регионы Уральского федерального округа в июне могут оказаться в зоне высокой или чрезвычайной пожароопасности, сообщил в пятницу руководитель Рослесхоза Иван Валентик на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Екатеринбурге.

"Хотел бы обратить внимание на прогноз - в июне он для Уральского федерального округа самый сложный, практически все регионы [УрФО] будут находиться в зоне высокой или чрезвычайной пожарной опасности", - сказал он.

Глава ведомства заявил о необходимости обратить внимание на противопожарную безопасность населенных пунктов - СНТ (садоводческое независимое товарищество), земель сельхозназначения.

Как ранее сообщал Рослесхоз, на землях лесного фонда УрФО в прошлом году зафиксировано 1952 лесных пожара на общей площади 46963 га, по сравнению с 2017 годом общая площадь лесных пожаров уменьшилась в шесть раз. В то же время площадь, пройденная верховыми лесными пожарами в 2018 году, по сравнению с 2017 годом (1739 гектаров) увеличилась на 1910,3 га и составила - 3649,3 га. Ущерб от лесных пожаров составил около 4 млрд рублей.