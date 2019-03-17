Более 2 тыс. человек собрал российский фестиваль кино о гастрономической культуре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Первый российский фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре Eat Film Festival, который завершился вечером в воскресенье в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, собрал более 2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Фестиваль открылся 13 марта. "Около 2,2 тыс. человек посетили три дискуссии, ужин и шесть показов фестиваля Eat Film Festival", - сказали в пресс-службе.

В программу фестиваля были включены показы фильмов в оригинальной версии с русскими субтитрами. В центре отметили, что в течение всех дней фестиваля места на показах и дискуссиях были полностью заполнены.

Организаторами фестиваля являются основатели международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival Кирилл Сорокин и Алена Бочарова и ресторатор Екатерина Дроздова. Планируется, что главный гость фестиваля, гастрономический обозреватель Елена Чекалова, приготовит ужин "Необычные блюда из обычных продуктов".