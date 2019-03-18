В Челябинске приставы взыскали штраф с осужденного экс-менеджера "дочки" центра Хруничева

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Судебные приставы в Челябинской области взыскали с одного из осужденных бывших руководителей Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, филиал государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева - ГКНПЦ) 500 тыс. рублей штрафа, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Усть-Катавский городской суд в феврале 2018 года признал бывшего гендиректора УКВЗ Павла Абрамова виновным в причинении ГКНПЦ ущерба на сумму свыше 517 млн рублей и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Его соучастнику, бывшему заместителю по персоналу и безопасности Александру Болотникову, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.

"Судебные приставы отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области взыскали в доход бюджета 500 тысяч рублей коррупционного штрафа с одного из осужденных руководителей НТЦ УКВЗ. Деньги были перечислены напрямую в бюджет третьим лицом. Добровольное погашение штрафа может говорить о том, что осужденный имеет виды на условно-досрочное освобождение. Персональные данные осужденного, включая фамилию, мы не раскрываем", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, в 2009-2013 гг. Болотников учредил фирму. Абрамов, который в то время был гендиректором Усть-Катавского вагоностроительного завода, пользуясь своим служебным положением, продавал по цене ниже себестоимости этой фирме трамваи, которые выпускал завод. В результате ущерб ГКНПЦ превысил 517 млн рублей, а Болотников легализовал свыше 209 млн рублей.