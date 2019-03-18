Больницы в Екатеринбурге выплатят 750 тыс. рублей женщине, которую ошибочно лечили от рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Медицинские учреждения Екатеринбурга выплатят компенсацию в 750 тыс. рублей местной жительнице, у которой ошибочно был диагностирован рак с обширными метастазами, из-за чего пациентка была прооперирована, а также подверглась химиотерапии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

"Свердловский областной суд изменил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, увеличив размер взысканной компенсации морального вреда с Центральной городской больницы №1 Октябрьского района до 200 тыс. рублей, со Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) - до 300 тыс. рублей. Также больницы №1 взыскан штраф в размере 100 тыс. рублей, с СООД - в размере 150 тыс. рублей. Всего в пользу пациентки лечебные учреждения выплатят 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что в марте 2015 года женщина была прооперирована в Центральной городской клинической больнице №1 Октябрьского района города, где у нее был удален желчный пузырь, а в июле того же года в Свердловском областном онкологический диспансер (СООД) она была прооперирована из- за онкологического заболевания.

В 2016 году жительница Екатеринбурга обратилась онкодиспансер с жалобами на боли в животе - врачи диагностировали множественные метастазы по брюшине и прогрессирующие метастазы в селезенку. Пациентке назначили шесть курсов химиотерапии, но после выяснилось, что диагноз был поставлен неверно, никаких метастаз у пациентки не оказалось, уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты в оказании медицинской помощи пациентке. "Постановка неправильного диагноза в онкодиспансере обусловлена неверной интерпретацией данных, полученных при рентгенологическом исследовании, и врачом-онкологом, проводившим лечение. У врачей имелись объективные трудности в диагностике из-за наличия у пациентки в анамнезе онкологического заболевания", - отметили в пресс-службе.