Тюменские власти и "Сибур" создадут в Тобольске культурный центр для развития туризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Тюменской области при финансовой поддержке "Сибур Холдинга" планирует создать в Тобольске центр культурного развития, который поможет развитию туризма в регионе, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"На заседании президиума регионального правительства <...> рассмотрели проект соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ПАО "Сибур Холдинг" по созданию центра культурного развития в Тобольске", - говорится в сообщении. В рамках соглашения стороны сформируют рабочую группу с участием приглашенных экспертов для разработки архитектурной и содержательной концепции центра.

В пресс-службе "Сибура" сообщили ТАСС, что финансовые обязательства по разработке концепции, в том числе архитектурной возьмет на себя компания.

Правительство Тюменской области, администрация Тобольска при поддержке "Сибура" реализуют комплексную программу развития инфраструктуры города, которая носит название "Тобольск-2020". Ожидается, что программа позволит построить и реконструировать в городе более сорока объектов спорта, здравоохранения, образования, городской среды.