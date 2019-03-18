"Уралвагонзавод" заинтересован в поставках в Сирию своей продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС /. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) заинтересован в поставках в Сирию дорожно-строительной техники и грузовых вагонов. Также корпорация готова обслуживать и модернизировать технику собственного производства, уже находящуюся в этой стране, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УВЗ.

"Корпорация "Уралвагонзавод" заинтересована в поставках в Сирийскую Арабскую Республик [продукции], а также в обслуживании и модернизации техники, уже находящейся в САР", - сказали в пресс-службе.

УВЗ, который в конце прошлого года представил свою дорожно-строительную технику на Дамасской международной промышленной ярмарке, создал на базе боевых машин бронированные версии гражданской продукции, защищенной от попадания стрелкового оружия и готовой к использованию в условиях угрозы подрыва на минах, пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что корпорация готова поставлять в Сирию практически весь спектр продукции собственного производства для обновления парка железных дорог. "В настоящее время сирийские железные дороги испытывают потребность в обновлении парка грузовых вагонов для перевозки фосфатов. "Уралвагонзавод" заинтересован в поставке широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, полувагонов, платформ в количестве, необходимом для обновления парка железных дорог Сирии", - отметили в пресс- службе.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. .