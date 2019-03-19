Российские военные провели на Урале тренировку с коллегами из Центральной Азии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели в Екатеринбурге совместную командно-штабную тренировку с коллегами из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В командно-штабной тренировке, которая проводилась под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, приняли участие оперативные группы от генеральных штабов Вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В составе пунктов управления иностранные коллеги отработали разрешение кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе, получили опыт в совместном планировании и применении группировок войск в борьбе против условных бандформирований террористической направленности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего в практических действиях были задействованы около двух тысяч военнослужащих. Штабная тренировка длилась три дня.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин сообщал о планах проведения в 2019 году 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки со странами Центрально- Азиатского региона.