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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Жившие без прописки в поврежденном доме в Магнитогорске обратились в суд за выплатами

В администрации города пояснили, что иски связаны с неудобствами, вызванными необходимостью в момент ЧП искать новое место жительства

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Несколько десятков человек, проживавших без прописки в многоквартирном доме в Магнитогорске (Челябинская область), где 31 декабря 2018 года произошло обрушение, подали исковые заявления в суд для того, чтобы получить компенсации в связи с ЧП. Еще два человека пытаются в судебном порядке доказать свое право на компенсации для приобретения нового жилья, сообщили ТАСС во вторник в правовом управлении администрации города.

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"Всего специалисты правового управления администрации Магнитогорска подготовили для жителей пострадавших седьмого и восьмого подъездов 84 заявления. В суде 78 дел, в их числе два о признании факта проживания лиц, которые не были владельцами квартир, но являются родственниками погибших и хотят получить компенсацию на покупку жилья. А остальные связаны с получением компенсаций теми, кто жил без прописки, не был собственником, но испытывал неудобства, связанные с необходимостью в момент ЧП искать новое место жительства", - сказала собеседница агентства.

В администрации города добавили, что по просьбе чиновников областная нотариальная палата освободила пострадавших и родственников погибших от платы за услуги нотариуса, которые им требуются в связи с судебными процессами. А деньги, потраченные на оплату госпошлины, людям возмещает министерство социальных отношений региона за счет благотворительного фонда.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.

Ранее сообщалось, что седьмой и восьмой подъезды поврежденного дома №164 будут демонтированы, хозяевам квартир выделят единовременные выплаты для приобретения нового жилья из расчета 31 тыс. 725 рублей за 1 кв. м общей площади. Кроме того, жильцам пострадавшего дома положены различные компенсации, в том числе 10 тыс. рублей за понесенные неудобства, связанные с поиском нового жилья.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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