КПРФ предлагает провести референдум о переносе памятника Ленину из центра Ревды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Члены свердловского отделения КПРФ подали документы в администрацию города Ревды с требованием провести референдум о переносе памятника Владимиру Ленину с главной площади города в сквер санатория "Родничок". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

В феврале 2019 года администрация Ревды провела голосование среди жителей города о судьбе памятника. За то, чтобы убрать монумент и установить на его месте фонтан, проголосовали 2 тыс. 792 человек. Вариант "оставить памятник" набрал 1 тыс. 178 голосов. Свердловское отделение КПРФ заявило, что не согласно с итогами голосования и будет добиться проведения референдума. Всего в городе проживают более 62 тысяч человек.

"Ревдинский комитет КПРФ официально подал документы на проведение референдума в городе Ревде по поводу судьбы памятника В. И. Ленину. Вопрос, который выносится на голосование: "Согласны ли вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник В. И. Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?" - написал Ивачев.

Памятник Ленину был установлен на центральной площади Ревды в 1967 году, к 50-летию Великого Октября. Дата переноса памятника в сквер санатория "Родничок" пока неизвестна.