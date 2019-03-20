Летчики впервые выполнили сложный пилотаж на самолетах Су-34 в небе над Южным Уралом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 впервые выполнили сложный пилотаж на учениях в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Учения с экипажами новейших многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ завершились в среду. Летчики нанесли бомбовые удары по мишеням с пикирования, используя современное навигационно-прицельное оборудование, установленное на самолетах. Штурманы отработали уничтожение наземных целей с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек, применяя коллиматорные авиационные прицелы. Экипажи впервые выполнили элементы сложного пилотажа, такие как "петля Нестерова", "косая петля", горизонтальные бочки, пикирование и горки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учении были задействованы десять самолетов Су-34 и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава. "К маневрам были привлечены экипажи смешанного авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области, недавно перевооруженного на новые типы самолетов", - пояснили в пресс-службе.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что в составе авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, будет создана вторая эскадрилья многофункциональных истребителей- бомбардировщиков Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения.

Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.