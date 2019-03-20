Челябинский меткомбинат сократил промышленные сбросы в реку Миасс почти на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") сократил промышленные сбросы в реку Миасс на 500 куб. м воды в час, что составляет почти треть от общего объема сбросов предприятия, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Один из прокатных цехов переведен на оборотный цикл водоснабжения с повторным использованием технической воды в технологическом процессе. Это позволило сократить промышленные сбросы всего комбината почти на треть", - говорится в сообщении.

ЧМК пояснил, что модернизация системы водоснабжения прокатного цеха, в процессе которой на комбинате был построен новый трубопровод протяженностью более 600 м и установлено оборудование для фильтрации воды, позволила сократить сбросы комбината почти на 500 куб. м воды в час.

В пресс-службе ЧМК и региональном управлении Росприроднадзора не смогли оперативно предоставить данные по общему объему ежегодных сбросов предприятия в реку Миасс.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце 2017 года Росприроднадзор через суд требовал приостановить деятельность ЧМК за сбросы в реку Миасс сточных вод с превышением содержания вредных веществ, в том числе ртути.