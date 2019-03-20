Пособие для интересующихся генеалогией школьников разработано на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Команда просветительского проекта "Моя история рода" (МИР), который нацелен на объединение усилий россиян по изучению и сохранению прошлого семей, выпустила информационно-методическое пособие для школьников "Азбука родоведа". Об этом ТАСС рассказал руководитель экспертной группы проекта "МИР" Алексей Мосин.

"Методическое пособие "Азбука родоведа" было создано для учеников 7-11 классов - начинающих родоведов, а также их родителей, для тех, кто хочет вести самостоятельные исследования истории своей семьи, своего рода. Автором пособия стала известный российский генеалог, родовед и педагог Эмилия Калистратова. В скором времени оно появится во всех школах-участниках проекта "МИР", - рассказал Мосин.

В пособии "Азбуке родоведа", которое пока существует только в электронном виде, кратко описаны основные понятия науки генеалогии, перечислены особенности работы в архивах. Презентация издания пройдет 22 марта. Тогда же команда проекта подведет итоги работы над первым этапом проекта.

Как рассказала ТАСС президент общественного фонда "Семья - XXI век" и "Академии родологии", эксперт проекта "МИР" Лариса Докучаева, в школах города и области была проведена серия лекций по генеалогии и родологии для школьников. С ноября 2018 года эксперты по родологии и генеалогии провели 14 занятий в шести школах Екатеринбурга и в лицее города Березовский (Свердловская область). Слушателями лекций стали более 300 школьников, а также их родители.

Руководитель общенационального проекта "МИР", советник главного редактора ТАСС Александр Пашков пояснил, что цель - способствовать объединению усилий государственных и общественных организаций (архивы, библиотеки, музеи, образовательные учреждения, генеалогические и родологические общества), чтобы каждый житель страны мог найти свои корни за минимально короткий срок.

В качестве пилотного региона была выбрана Свердловская область, где уже сформирован один из лучших в стране центров изучения семейной истории. Проект "Моя история рода" будет реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в размере 2,3 млн рублей. Наработки проекта и его технологии в дальнейшем могут быть использованы и в других регионах России. ТАСС оказывает информационную поддержку проекту.