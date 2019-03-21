УГМК закупит у "Уралмашзавода" шесть шахтных подъемных машин для своих рудников до 2020 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в рамках импортозамещения закупит у "Уралмашзавода" шесть шахтных подъемных машин для своих горнодобывающих "дочек" в течение текущего и 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба УГМК.

Первая шахтная подъемная машина производства "Уралмашзавода" была закуплена УГМК для добывающего руду Гайского ГОКа в Оренбургской области в конце 2018 года.

"Первую в своей истории шахтную подъемную машину "Уралмашзавод" изготовил летом 2018 года, в октябре она была отгружена в адрес заказчика - Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК - прим. ТАСС). В течение 2019-2020 годов УЗТМ ("Уралмашзавод") поставит предприятиям УГМК-Холдинг еще шесть шахтных подъемных машин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГМК пояснили ТАСС, что стороны не разглашают сумму контракта.

Ранее сообщалось, что машины для подъема полезных ископаемых из шахт - новое оборудование в продуктовой линейке "Уралмашзавода", которое в России, кроме УЗТМ, никто не производит.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.