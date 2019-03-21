Обвиняемому в угоне самолета жителю Югры продлили арест на два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Обвиняемому в угоне пассажирского самолета жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову продлили арест на два месяца. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что Шаповалова этапировали в Екатеринбург для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы. "В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом арест продлен на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий. Решением Ханты-Мансийского районного суда Шаповалов был заключен под стражу сроком на два месяца.