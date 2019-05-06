Полиция возбудила дело против жителя Сургута, который жег еловые ветки в Вечном огне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Сургута, осквернившего памятник - захоронение "Мемориал Славы" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Подозреваемый в сильном алкогольном опьянении оторвал ветки от растущих рядом с памятником елей и сжег их в Вечном огне, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Житель Сургута 1981 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, повредил стволы елей, росших возле "Мемориала Славы", оторвал у них ветки и сжег в Вечном огне. Он был оперативно задержан сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 5 мая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), он арестован. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности - за распитие алкогольной продукции в общественном месте.

В администрации Сургута ТАСС сообщили, что мемориал сильно не пострадал, поскольку подозреваемый был оперативно задержан полицейскими.

Памятник "Мемориал Славы" в Сургуте, посвящен борцам за Советскую власть и жителям города, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Открыт 8 сентября 1968 года.