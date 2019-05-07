Три человека погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Две женщины и ребенок погибли при пожаре в частном доме в деревне Кузнецово Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"На центральный пункт связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в деревне Кузнецово Еткульского муниципального района горит частный жилой дом. <...> До приезда огнеборцев [из дома] успел выбраться проживающий в нем мужчина. Пожарные незамедлительно включились в звено газодымозащитной службы, проникли в дом и в пристрое обнаружили тело мальчика 2017 года рождения, позже были обнаружены тела двух женщин, 1958 и 1983 годов рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что причина возгорания устанавливается. "Для ликвидации последствий пожара от МЧС России были задействованы 23 человека, семь единиц техники", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стал пал сухой травы на участке перед домом . Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе ликвидации возгорания извлечены тела двух женщин и двухлетнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной возгорания стал пал сухой травы на участке перед домом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных лиц.