Всероссийский фестиваль памяти Окуджавы соберет в Нижнем Тагиле более 140 участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс "Возьмемся за руки, друзья…", посвященный 95-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы пройдет в Нижнем Тагиле 11-12 мая, сообщила во вторник первый замминистра культуры Свердловской области Галина Головина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Булата Окуджавы, мы проводим в городе Нижний Тагил в шестой раз. В статусе всероссийского фестиваля он проходит третий год. Что особенно важно, в этом году со дня рождения Булата Шалвовича исполняется 95 лет. Отразится дата, безусловно, везде: новые номинации, новые имена, новые почетные гости - в этом году это автор и исполнитель Евгений Дятлов, концерт которого пройдет в первый день", - сказала Головина.

Как отметил гендиректор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Сергей Борисов, фестиваль соберет более 140 авторов-исполнителей из девяти регионов России, в том числе Челябинской, Тульской, Курганской, Нижегородской областей и Пермского края. "Если в 2017 году у нас было 89 участников, в 2018 - 124, в 2019 - уже 143 человека", - отметил он.

К фестивалю в литературно-музейном центре "Дом Окуджавы" в Нижнем Тагиле открылась выставка "Время детства моего", посвященная детскому периоду жизни поэта. "Так как Булат Шалвович провел в Нижнем Тагиле годы своего детства, у него очень много воспоминаний именно о детском периоде жизни в нашем городе. Поэтому нам бы хотелось все его воспоминания отразить в вещах, экспонатах. Личных [детских] вещей [Окуджавы] в Нижнем Тагиле не сохранилось, но мы бросили клич и с помощью тагильчан собрали более 200 игрушек и книг советского периода", - пояснила директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.

Окуджава (1924-1997) - советский и российский поэт, прозаик, композитор и сценарист. Его авторству принадлежат около 200 песен.