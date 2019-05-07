Аномально жаркая погода ожидается в Курганской, Свердловской и Челябинской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более градусов выше нормы ожидается в ближайшие дни на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Об этом во вторник сообщили журналистам в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 7 по 9 мая на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. 7 мая в Челябинской области на большей части территории ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Свердловской области в эти дни ожидается до 28 градусов тепла. В Челябинской и Курганской областях температура поднимется до 30 градусов.

Также теплая погода отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным гидрометцентра ХМАО, в регионе 8-10 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В центральных районах температура воздуха составит до плюс 19 градусов, в восточных - до плюс 16, в западных и южных - до 22 градусов.

В Курганской области в течение нескольких дней действуют природные пожары, в пяти районах и областном центре введен режим ЧС. По последним данным регионального главка МЧС, ситуация стабилизировалась, в настоящее время угрозы населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры нет. В Челябинской области врио губернатора Алексей Текслер ввел особый противопожарный режим.