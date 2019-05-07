Число лесных пожаров в Курганской области сократилось до трех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Количество природных пожаров, которые продолжаются в Курганской области несколько дней, сократилось до трех, их планируют локализовать в течение суток, сообщил во вторник ТАСС врио губернатора региона Вадим Шумков.

В пяти районах и областном центре власти ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. В пиковый период было зарегистрировано более 160 возгораний.

"Ситуация стабилизировалась. Динамика очень хорошая. На сегодня есть три лесных пожара в регионе, они локализуются в течение суток. Правда, один лесной пожар ушел в болото. В его тушении есть затруднение: техника туда не попадает, его нужно тушить с самолета, но и у него есть свои ограничения", - сказал он.

Шумков добавил, что, по предварительным прогнозам, 12-15 мая ситуация в регионе перестанет представлять угрозу.

В Курганской области несколько дней действуют природные пожары. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали. Огонь представлял угрозу несколькими населенным пунктам, однако сейчас опасности нет ни селам и деревням, ни объектам экономики и инфраструктуры. В регионе работают самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76, а также вертолет Ми-8, общая группировка сил составляет более 500 человек и 200 единиц техники.