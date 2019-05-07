Робота для спасателей представили на радиовыставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Молодежный проектный центр радиоэлектронных систем Уральского федерального университета в День радио открыл выставку работ школьников и студентов Екатеринбурга, сообщил ТАСС на выставке преподаватель центра Михаил Самарин. Участники представили напечатанный на 3D-принтере работающий радиоприемник, робота-помощника для спасателей, установку для изучения свойств электрической дуги и многое другое.

"На выставке представлены работы школьников, студентов университетов и колледжей - финалистов конкурса "Я - инженер". Представлены как приемпередающие устройства, так и электродуговые, есть индукционный нагреватель, есть преобразователи постоянной и переменной энергии. Достаточно серьезная работа - генератор, управляемый напряжением. У всех участников или команд-участниц есть наставники, все работы были сделаны в нашем центре, на имеющемся там оборудовании", - сказал Самарин.

Среди работ представлен робот, способный обходить препятствия и создавать карту местности. По словам руководителя проекта, старшего преподавателя департамента информационных технологий вуза Дмитрия Исакова, разработка будет полезна в работе спасателей.

"Это трекерный робот, который способен двигаться по заданной линии, способен обходить препятствия. Он является частью разработки по составлению карты пространства для работы других роботов, в частности роботов пылесосов и роботов погрузчиков. Эта разработка может пригодиться и спасателям, робот может проходить в те места, где человеку опасно находиться, и предавать готовую карту местности, что поможет сократить время пребывания человека во вредных областях", - сказал ТАСС Исаков.

Студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова представили на выставке функционирующий напечатанный на 3D-принтере радиоприемник. "Мы использовали модули, которые соединили с помощью контроллеров, такой радиоприемник намного проще в изготовлении. Будем дорабатывать управление, упрощать регулировку, заменим источник питания, чтобы сделать устройство портативным", - сказал студент колледжа Илья Пыльцев. Работа является курсовым проектом ребят.

7 мая в России отмечается День радио. В 1895 году в этот день российский физик Александр Попов представил свое новое изобретение - радио.