Суд признал экс-главу полиции Златоуста и его зама виновными в махинациях

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Златоустовский городской суд Челябинской области признал виновными бывших начальника отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу и его заместителя в злоупотребление должностными полномочиями, назначив им три года условно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры

"В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что [начальник отдела МВД] Таможников и [его зам] Титков в 2016-2017 годах, действуя группой лиц по предварительному сговору, издавали приказы о выплате разовых денежных премий подчиненным сотрудникам в размере от 15 до 80 тыс. рублей, а затем требовали вернуть часть из планируемых к получению денежных средств, мотивируя это недостаточным финансированием и нехваткой материально-технических ценностей, необходимых для выполнения оперативно-служебной деятельности и достижения результатов, поставленных руководством", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ добавили, что за этот период осужденные собрали премий на 2,8 млн рублей. "Указанными денежными средствами осужденные распорядились по собственному усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу", - добавили в ведомстве.