Чиновница в ХМАО извинилась за резкий комментарий в соцсети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Начальник отдела информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Любовь Иванцова извинилась перед местными жителями, которым она ранее на жалобы во "ВКонтакте" из-за закрытия единственной переправы из двух поселков в резкой форме посоветовала переезжать или делать что-то самостоятельно. Об этом чиновница написала во вторник на своей странице в соцсети.

Ранее СМИ опубликовали материалы со скриншотами переписки Иванцовой в группе муниципалитета "Глава в районе", где размещаются официальные материалы о жизни района и деятельности местной власти. 2 мая в паблике появился пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Жители выразили свое возмущение данным решением, в ответ на это чиновница предложила переезжать в другие поселки и города или поднять "свою пятую точку" и что-то сделать самим. Спустя время данные комментарии были удалены.

"Приношу извинения жителям Лямина и Сытомина, кого задело мое резкое высказывание. Я действительно была неоправданно резка в своем комментарии, направленном в адрес двух конкретных жительниц этого поселения. Мне было <…> очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин. <…> Для меня эта ситуация будет большим уроком", - написала Иванцова.

Она добавила, что чиновники начали готовиться к ледоходу за два месяца. В частности, завозили лекарства, продукты, заполняли склады предметами первой необходимости, горючим, на случай резкого похолодания, также они предусмотрели работу санавиации, обеспечили круглосуточное дежурство у реки.

Как пояснила ТАСС Иванцова ранее, в беседе с жителями она выразила свое собственное мнение. "В той переписке я общалась с жителями не как чиновник, а как обычный гражданин, и не высказывала позицию администрации Сургутского района. Я много лет прожила на Севере и знаю, что такое жить без переправы", - сказала чиновница.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил журналистам, что считает недопустимым для сотрудников администрации подобное поведение. "Считаю абсолютно недопустимым для муниципальных служащих любого ранга - от главы до инженера - некорректное поведение, в том числе комментарий в социальных сетях. Если это был действительно аккаунт нашего сотрудника, она выразила свою точку зрения, которая не имеет ничего общего с позицией администрации района. По факту публикации будет проведена проверка, комиссия по этике даст свое заключение", - сказал он, добавив, что, если вина Иванцовой будет установлена, она будет наказана в соответствии с Трудовым кодексом и законом о муниципальной службе.