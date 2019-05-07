ОНФ провел акции ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Активисты региональных отделений Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели патриотические акции в преддверии Дня Победы. Так, школе в Иванове было присвоено имя погибшего в 1941 году подводника Алексея Лебедева, учащиеся школы в Курске посетили памятные места, связанные с историей Курской битвы, а в городе Невьянске Свердловской области на здании музея появилось изображение солдата Великой Отечественной войны, сообщили во вторник ТАСС организаторы.

"В школе № 18 [в Иванове] прошла большая конференция, где ребята-старшеклассники представили проекты по трем героям-землякам, чье имя они хотели бы присвоить школе. <…> В результате открытого голосования большинством голосов было выбрано имя поэта-мариниста и подводника Алексея Лебедева, учившегося в Иванове", - сказала пресс-секретарь отделения ОНФ в Ивановской области Ирина Калинина.

Алексей Лебедев был зачислен в 14-й дивизион учебной бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, где служил командиром рулевой группы на подводной лодке Л-2. В ноябре 1941 года лодка подорвалась на минах, выставленных немцами, и затонула.

Школа № 18 стала пятым учебным заведением в Ивановской области, принявшей участие в проекте ОНФ "Имя героя - школе". Проект реализуется в российских школах с 2014 года и направлен на формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории. За пять лет существования проекта имена участников Великой Отечественной войны и Героев России были присвоены более 500 школам.

Праздник - детям

Благодаря акции "Дневник Победы. Все для фронта" учащиеся курской школы № 27 из малоимущих и многодетных семей смогли посетить памятные места в Курской и Белгородской областях, связанные с историей Курской битвы. Школьники побывали на Прохоровском поле, где 12 июля 1943 года произошло крупнейшее за период Великой Отечественной войны танковое сражение, и посетили мемориальный комплекс в честь героев Курской битвы в поселке Яковлево Белгородской области.

"Ребята выбрались впервые на такую значимую поездку, потому что это дети из малоимущих и многодетных семей и не у всех есть возможность свозить их далеко, чтобы показать значимые для нашей области места", - сказала ТАСС активист команды "Молодежка ОНФ" в Курской области Алена Коняхина.

Мастер-класс для детей из социально-реабилитационного центра прошел в Невьянске Свердловской области. Активисты помогли ребятам сделать праздничные банты из георгиевской ленты, которые они смогут надеть 9 мая, сообщила ТАСС координатор по работе со СМИ отделения ОНФ в Свердловской области Екатерина Осина.

"Также в Невьянске второй год подряд прошла акция по созданию патриотического граффити. В этом году оно появилось на здании Музея боевой славы. После мастер-класса мы отправились туда с ребятами, чтобы посмотреть готовую работу", - добавила Осина.

Она уточнила, что на стене изобразили солдата Великой Отечественной войны и символы Победы.