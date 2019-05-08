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Около 20 ТЦ и предприятий проверяют в Екатеринбурге после сообщений о минировании

В организации были разосланы идентичные сообщения о якобы готовящихся актах терроризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании поступили в среду в 20 торговых центров и предприятий Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ФСБ по Свердловской области.

"Сегодня в адрес порядка 20 ТЦ и предприятий поступили идентичные сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. Правоохранительные органы, специальные службы, собственники предприятий и ТЦ делают все возможное, чтобы как можно быстрее проверить эту информацию с наименьшими неудобствами для жителей и гостей города", - сказали в УФСБ.

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