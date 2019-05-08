Четыре человека погибли при столкновении двух легковых машин в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения двух легковых машин на территории Копейского городского округа Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

"Сегодня около 09:45 (07:45 мск) на территории Копейского городского округа, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Lexus, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, после чего Lexus загорелся. В результате ДТП водитель и два пассажира Lexus погибли на месте происшествия. В Mitsubishi погиб пассажир, его водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.