Режим ЧС ввели в двух районах Челябинской области из-за лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Красноармейском и Брединском районах Челябинской области из-за лесных пожаров, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Челябинской области введен режим ЧС в двух районах - Красноармейском и Брединском - в связи с лесными пожарами", - сказал собеседник агентства.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10-14 мая на территории Челябинской области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Ожидается, что в эти дни в регионе будет до 28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области ввели особый противопожарный режим в регионе на фоне крупных природных пожаров в соседней Курганской области. Он предполагает введение дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, возможное увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры.

На сайте ГУ МЧС по Челябинской области отмечается, что с 1 по 5 мая было зарегистрировано 67 лесных пожаров общей площадью 682,5 га, для борьбы с которыми было привлечено 782 человека, 276 единиц техники.