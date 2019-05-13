В двух районах Курганской области сняли режим ЧС

ТАСС, 13 мая. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят в Сафакулевском и Щучанском районах Курганской области, где с начала мая бушевали природные пожары. Также во всех районах был снят запрет на продажу алкогольной продукции, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

На территории Курганской области 5 мая в связи с пожароопасной обстановкой был введен запрет на продажу алкоголя. Позже его отменили в муниципалитетах, где не был введен режим ЧС.

"Режим ЧС снят в Сафакулевском и Щучанском районе, в остальных районах он продолжает действовать. Также в связи со стабилизацией ситуации полностью отменен запрет на продажу алкогольной продукции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в случае ухудшения ситуации запреты могут быть возвращены. Режим ЧС продолжает действовать на территории Кургана, Кетовского, Юргамышского и Белозерского районов. Также продолжают действовать запреты на посещение лесов и охоту.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали. Природными пожарами уничтожены и повреждены 84 здания, предотвращено распространение огня более чем на 900 домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел. По последним данным Авиалесоохраны, в Курганской области пожары действуют на территории 6,7 тыс. га.