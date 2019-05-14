В Екатеринбурге проходит студенческий форум профилактики ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Межвузовский форум "Остановим ВИЧ вместе!" проходит в стенах Российского государственного профессионально-педагогического университета во вторник, в преддверии международного дня памяти жертв СПИДа (19 мая). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра профилактики и борьбы со СПИД.

"На форуме организованы три зоны - фильмозона, где покажут кинокартину о екатеринбурженке, публично раскрывшей свой ВИЧ-статус, зона с настольными играми и публичная интерактивная лекция. Все активности <...> посвящены профилактике ВИЧ в молодежной среде", - рассказали в Центре профилактики и борьбы со СПИД.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Участники форума смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ, результаты которого будут готовы в течение нескольких минут. Всего в мероприятии принимает участие около 300 уральских студентов.

Кроме того, экспресс-тест на ВИЧ во вторник прошли сотрудники завода керамических изделий. Рабочие предприятия стали участниками интерактивной выставки "Помнить. Знать. Жить!", посвященной профилактике ВИЧ, добавили в Центре.

По данным на 1 мая 2019 года, в Свердловской области проживает 65534 человек с положительным ВИЧ-статусом, уточнили в пресс-службе Центра профилактики и борьбы со СПИД.