"Уральские пельмени" обжалуют решение о взыскании 813 тыс. рублей в пользу экс-директора

ЕКАТЕРИНБУБРГ, 16 мая. /ТАСС/. "Творческое объединение "Уральские пельмени" намерено подать апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с участников шоу судебных издержек на общую сумму 813 тыс. рублей в пользу бывшего директора Сергея Нетиевского. Об этом в четверг сообщил ТАСС гендиректор "Уральских пельменей" Евгений Орлов.

Как говорилось ранее в сообщении, распространенном официальным представителем экс-директора шоу Ольгой Куликовой, взысканная сумма - это судебные расходы, которые понес Нетиевский при рассмотрении иска к нему в судах трех инстанций.

"Мы в целом относимся к этому решению с пониманием, потому что кто в суде не выиграл, на того ложится бремя выплаты судебных издержек. Вопрос в их размере. Мы считаем обоснованным 160 тысяч рублей. Разумеется, будет обращение в апелляционную инстанцию", - сказал Орлов.

По его словам, в объединении считают обоснованным выплату расходов на одного адвоката Нетиевского из Екатеринбурга. "На каждое заседание с ним ездили еще 2-3 адвоката из Москвы. Договоров об оказании адвокатских услуг они не предоставили", - добавил он.

В ноябре 2018 года арбитражный суд Уральского округа оставил в силе судебные акты Арбитражного суда Свердловской области и 17-го арбитражного апелляционного суда, которые отклонили иск участников "Творческого объединения "Уральские пельмени" о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.